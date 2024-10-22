Зеленский провел заседание о коррупции при назначении инвалидности на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о проблемах с коррупцией при назначении инвалидности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц», — сообщил он.

Зеленский заявил о необходимости решать эту проблему цифровизацией процессов прохождения медицинских экспертиз и аудитом пенсий.

21 октября издание «Страна.ua» писало, что минздрав Украины пересмотрел 74 решения о признании инвалидами военнообязанных в Хмельницкой области. Решение о присвоении инвалидного статуса этим мужчинам принимала медицинская комиссия по МСЭК (медико-социальная экспертиза) во главе с Татьяной Крупой, в доме у которой при обыске было обнаружено $6 млн наличными. Женщина была арестована.

Повторная комиссия отменила решение о признании инвалидами 36 мужчин и заменила еще 38 военнообязанным II группу инвалидности на III. При этом всего было проверено несколько тысяч дел Хмельницкой МСЭК, и по части из них была назначена дополнительная экспертиза.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее Зеленский заявил, что новый президент США сразу примет важное решение по Украине.