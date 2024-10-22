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Генпрокурор РФ высказался о проникновении иностранных журналистов в Курскую область

Краснов: проникшие в Курскую область журналисты действовали незаконно

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Иностранные журналисты, которые проникли на территорию Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовали вне закона. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

«Никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права», — сказал генпрокурор.

Краснов добавил, что целью проникших журналистов была подготовка материалов, оправдывающих действия украинских войск. При этом генеральный прокурор РФ напомнил, что атака ВСУ сопровождалась разграблением домов жителей, актами насилия и варварским поведением.

11 октября Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек государственную границу в Курской области.

17 августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Стефани Траини и Симоне Баттистини, которые также незаконно пересекли государственную границу и работали в Судже в Курской области.

Ранее посольство РФ предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область.

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