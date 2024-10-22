Полиция Молдавии расследует сотни случаев подкупа избирателей на президентских выборах

После недавних выборов президента Молдавии правоохранительные органы республики проводят расследование о сотнях случаев подкупа избирателей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генерального комиссариата полиции сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что под следствием «за получение денег в обмен на голос за определенного кандидата в президенты» находятся более 400 человек. В пользу какого кандидата, предположительно, проходил подкуп, не сообщается.

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября и не выявили победителя в первом туре. Действующий президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Во втором туре сразятся Санду и Стояногло.

Одновременно с выборами в республике проходил референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС. Голоса избирателей разделились практически поровну: за евроинтеграцию высказались 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Подробнее об этом — в материале «Газеты. Ru».

Ранее сообщалось, что оппозиция Молдавии юридически оспорит итоги референдума о вступлении в ЕС.