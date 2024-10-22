«Всех же не убьют, уйдете в партизаны»: как на Западе предлагали Грузии воевать с Россией Иванишвили рассказал о предложении Грузии повоевать три-четыре дня с Россией

Западный чиновник просил грузинские власти начать войну с Россией, об этом рассказал основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. По его словам, чиновник рассчитывал, что Грузия продержится в такой войне три-четыре дня, а потом местные партизаны будут атаковать ВС РФ из леса. В преддверии парламентских выборов депутаты «Грузинской мечты» неоднократно сообщали об опасности втягивания Грузии в войну с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также предупреждал, что западные страны не оставляют попытки открыть против России «второй фронт» в Грузии.

Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. Об этом в интервью телеканалу Imedi заявил основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран [Запада]. Ираклий спросил: «Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать [с Россией]? Сколько дней продержимся?» Ему ответили — три-четыре дня.

Он сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили: «Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу.

Мы вам поможем и будете воевать оттуда», — заявил Иванишвили (цитата по ТАСС).

Просили ввести санкции

Политик также указал на то, что Европейский парламент призывал присоединиться к санкциям против России.

«Часть оппозиции осмелилась сказать это [что Грузия должна ввести санкции], часть не смогла. Было большое давление по этому поводу в кабинетах министров», — заявил Бидзина Иванишвили (цитата по Аmbebi.ge).

По его словам, эти обстоятельства привели к консолидации «Грузинской мечты».

В интервью Imedi Иванишвили обвинил экс-премьера Грузии Георгия Гахарию в том, что он участвовал в действиях по втягиванию страны в военный конфликт с Россией.

«Почему премьер-министр так быстро подал в отставку в 2021 году? Конечно же, [у него была связь с силами, заинтересованными в начале конфликта]. Они ждали именно этих событий, чтобы в Грузии было приготовление ко включению в войну. Он знал, что «Грузинская мечта» воевать не будет, знал это и как-то хотел помешать «Грузинской мечте», — заявил Иванишвили (цитата по Newsgeorgia.ge).

Мир с РФ как козырь

Накануне парламентских выборов в стране, которые пройдут 26 октября, депутаты правящей партии «Грузинская мечта» часто указывают на опасность втягивания Грузии в войну в Россию.

«Некоторые силы хотят втянуть Грузию в войну с Россией, — говорил в интервью Report другой депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагашвили. — Но конфронтация с Россией неприемлема и недопустима для Грузии. Грузия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы не можем открыть второй фронт с Россией».

Открыть «второй фронт» против России хочет грузинская оппозиция, говорил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Если бы сегодня у власти были эти люди, то есть представители украинской власти и их союзники, которые хотели открыть второй фронт в Грузии, я хотел бы задать вопрос любому из наших граждан: есть ли у вас сомнения, что здесь действительно бы был второй фронт?» — говорил Гарибашвили на заседании парламента в ноябре 2022 года (цитата по Mtavari Arkhi).

Ранее «Грузинская мечта» разместила на улицах городов страны баннеры с изображением украинских городов, разрушенных в результате боевых действий.

«Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии», — отреагировали на появление плакатов в МИД Украины.

Лавров видит «костер» войны

На попытки разжечь конфликт с участием РФ и Грузии указывали и российские власти.

«Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт, имея в виду [попытки] опять разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать опять горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами», — говорил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу (цитата по ТАСС).

По его словам, большинство рисков в регионе связано с попытками западных стран «максимально утвердить свое влияние» и подорвать возможности для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа и России.