Как коварные маркетплейсы стали нашими хобби и болезнью

Вот вы конкретно чем занимаетесь по вечерам? Вариантов досуга у работающего человека не так уж и много — посмотреть кино или сериал, почитать книгу, полистать ленту соцсетей. Так проводит время большинство. Ну или проводило до недавних пор. Теперь все меняется. Особенно заметно это стало с ограничением доступа к популярным соцсетям. Больше и больше времени мы тратим на дикий онлайн-шопинг.

Процесс, как водится, шел постепенно. Сначала это было вполне невинно. Ну что там какие-нибудь кроссовки или куртка раз в полгода? Быстро, удобно, лежа на диване. Не надо тратить время на поход по магазинам, опять же можно найти вариант дешевле, «такой же, но с перламутровыми пуговицами», да и вернуть легче легкого, если что-то не подошло, — просто праздник какой-то. Но эта игра в быстрый дофамин — процесс выбора новой вещицы (будь то одежда, постельное белье или даже рыболовные снасти) — оказалась настолько затягивающей, что многие из нас, и я в том числе, сами не заметили, как превратились в настоящих шопоголиков. И не в том забавном смысле этого слова, которое когда-то стало названием для популярной книжки, а в самом прямом значении, означающим развивающуюся зависимость.

Поделюсь, как это бывает у меня. Смотрю, например, какую-то умную передачу, где чудо-диетолог рассказывает, какие продукты или специи сжигают жир (тема для меня очень актуальная, как вы могли уже догадаться). Рекомендует профессор куркуму и белый перец. Что же я делают в этот момент? Ставлю интервью на паузу, открываю магазинчик и срочно кидаю в корзину и куркуму, и перец. Попутно могу зацепить краем глаза какую-нибудь еще милую и совершенно необходимую в хозяйстве вещицу. Например, разбрызгиватель для растительного масла — как же я жила без него все эти годы? Да, важная деталь — если с куркумой и перцем все более или менее понятно, то в разбрызгиватели надо вникнуть! Вон их сколько самых разных, мне же нужно оптимальное соотношение цены и качества. Так-так, почитаем отзывы, что там народ пишет. А народ у нас ой как пишет — удивляюсь, почему никто до сих пор еще не издал книгу отзывов о разных продуктах с маркетплейсов. Одни истории под магическими свечами чего стоят.

В общем, время за этим веселым занятием летит незаметно. Пока выбираешь идеальный разбрызгиватель для масла, уже вроде как и профессора нет сил дослушать, не говоря уже о том, чтобы книгу почитать. Завтра ведь на работу. Ложишься спать с чувством выполненного долга. Вон он теперь стоит — разбрызгиватель, ждет, когда же я раз в год что-нибудь из него орошу.

Это я вам еще самый простой пример привела. По-настоящему жрет время, как вы, наверное, и сами знаете, покупка вещей. Тут вообще становится не до сериалов. И уж тем более не до книг.

Обсудила проблему с подругами и коллегами. Оказываются, страдают все. Забросили так же, как и я, все остальные развлечения и сидят допоздна, наполняют корзины, пока в глазах не начнет двоиться. У некоторых ситуация еще хуже — занимаются оголтелым шопингом не только в свободное время, а еще и рабочее захватывают. Одна подруга так и говорит: приходим на работу с девочками, наливаем кофе и включаем компы с «ягодками» и прочими всем известными сайтами. Тут уже можно не только самому наслаждаться, а еще и делиться с окружающими, отзывы вслух зачитывать. Офис для этого самое подходящее место.

Для шопоголика важен процесс, а не результат. Кроме того, шопоголику всегда нечего надеть. Конечно, вы будете смеяться, но это чистая правда. Кто из нас не вздыхал по утрам возле шкафа с бывшими любимыми вещами, не покупал что-то новенькое просто для поднятия настроения и не чувствовал себя совершенно несчастным, удерживаясь от импульсивных покупок? И кто не ругал потом себя последними словами, вываливаясь с пакетами из ПВЗ (недавно узнала, что эта аббревиатура означает пункт выдачи заказов, а не пункт временного задержания), потому что потратил последние деньги на какую-то непонятную и не очень нужную хрень.

Каждый раз после очередного приступа бессмысленного шопинга я даю себе торжественное обещание месяц ничего не покупать, откладывать деньги и не набивать квартиру ненужным барахлом, но пока это плохо работает. Судите сами, эти коварные торговцы продают новый белый свитер с голубым вышитым медведем по цене одного сибаса — где это вообще видано? За два стейка, о которых ты через пару дней даже не вспомнишь, можно забрать прикольные меховые кроссовки, а килограмм помидоров равен годовому запасу молотой куркумы . Да и с гормонами радости нынче напряженка. Летом еще было можно отвлечься от экранов и корзин посредством прогулок в парках и встреч с друзьями на солнечных террасах. Теперь, в самые темные времена, контролировать себя гораздо сложнее. Впереди черная пятница и новогодние распродажи, почтовые ящики ломятся от рассылок, и рецепта, как все это прекратить, у меня пока нет. Психологи говорят, что первый шаг к освобождению от зависимости — ее осознание. Если так, то не все еще потеряно.

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