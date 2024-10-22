Хозяин коз из Южного Бутово допустил, что расстанется с ними

Житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, готов расстаться с животными, если на них найдется покупатель. Об этом он рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» после суда.

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Я уже старый, мне к чему?», — заявил пенсионер.

Во вторник Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.

Владелец коз уверяет, что сделает это, когда получит четкие требования по обустройству места выпаса.

«Они просят сделать место, где можно выгуливать коз и построить забор, чтобы дикие звери не забегали во двор. Против львов, которые на улице бегают. Но сначала пусть опишут, какие львы, какого возраста? Проект [пусть] сделают, а то я же не знаю, против каких хищников забор делать. Это все чушь полнейшая, смешно», — добавил мужчина.

Решение суда Аникеев еще не получил. По его словам, пока он планирует «жить и радоваться жизни».

О том, как как жители столичного района, козы и их владелец сосуществуют в городских условиях можно прочитать здесь.

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