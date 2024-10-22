Президент Ирана прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

«По приглашению [президента России] Владимира Путина в целях участия в XVI саммите БРИКС президент прибыл в город Казань, его встретил глава Татарстана [Рустам Минниханов]», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на саммите Пезешкиан планирует провести переговоры с Путиным, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али.

Во вторник Пезешкиан заявил, что сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира и эпохи американского тоталитаризма.

До этого помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что 23 октября на саммите БРИКС Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Пезешкианом.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.