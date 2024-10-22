Оскандалившийся после слов об участнике СВО мэр Моршанска ушел в отставку

Мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников уволился по собственному желанию, проработав на этой должности почти девять лет. Об этом пишет портал 68news.ru.

Отмечается, что мужчина даже обновил статус на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав себя экс-главой города Моршанска. И. о. мэра населенного пункта станет первый заместитель Банникова Роман Поленков.

Алексей Банников был мэром Моршанска с декабря 2015 года. В июле 2024-го разразился скандал с участием бывшего градоначальника, когда в соцсетях появилось видео, на котором Банников объясняет женщине, что ее брат, участник СВО отдал жизнь, «чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была». Местные жители сочли слова мэра кощунственными.

Сам Банников назвал видео результатам работы центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

Ранее стало известно, что осужденный за взятки экс-замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев отправился на СВО.