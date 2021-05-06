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Скорая помощь, томаты-убийцы и «Оскар»: Джорджу Клуни — 60

6 мая юбилей празднует один их главных актеров современности, двукратный обладатель «Оскара» и секс-символ поколения Джордж Клуни — ему исполняется 60 лет.

«Газета.Ru» рассказывает о главных вехах карьеры артиста и его личной жизни.

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Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 году в американском Кентукки. В школьные годы будущий актер страдал от генетической болезни, из-за которой у него была парализована половина лица. Впоследствии, уже став звездой, артист признавался, что то время было худшим в его жизни: одноклассники дали ему прозвище «Франкенштейн», всячески дразнили и издевались. Впрочем, по словам Клуни, это сделало его только сильнее. Посвятить себя актерству Джордж решил далеко не сразу: изначально он хотел стать юристом, а также пробовался на спортивном попроще. Однако с мечтой о карьере профессионального бейсболиста у него не сложилось, и уже в середине 80-х он дебютировал в кино. На фото Клуни в фильме «Возвращение помидоров-убийц» (1988) Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 году в американском Кентукки. В школьные годы будущий актер страдал от генетической болезни, из-за которой у него была парализована половина лица. Впоследствии, уже став звездой, артист признавался, что то время было худшим в его жизни: одноклассники дали ему прозвище «Франкенштейн», всячески дразнили и издевались. Впрочем, по словам Клуни, это сделало его только сильнее. Посвятить себя актерству Джордж решил далеко не сразу: изначально он хотел стать юристом, а также пробовался на спортивном попроще. Однако с мечтой о карьере профессионального бейсболиста у него не сложилось, и уже в середине 80-х он дебютировал в кино. На фото Клуни в фильме «Возвращение помидоров-убийц» (1988)
Первая же большая роль Клуни принесла ему сумасшедшую популярность. Речь про хитовую ТВ-драму NBC «Скорая помощь», где он в 1994-1999 годах играл доктора Дага Росса. В уже привычном зрителю амплуа врача он также появился в одном из эпизодов легендарного ситкома &laquo;Друзья&raquo;. Кстати, именно благодаря &laquo;Скорой помощи&raquo; Клуни получил свои первые номинации на &laquo;Эмми&raquo; (дважды) и &laquo;Золотой глобус&raquo; (трижды). На фото Клуни в сериале &laquo;Скорая помощь&raquo; (1994—2000) Первая же большая роль Клуни принесла ему сумасшедшую популярность. Речь про хитовую ТВ-драму NBC «Скорая помощь», где он в 1994-1999 годах играл доктора Дага Росса. В уже привычном зрителю амплуа врача он также появился в одном из эпизодов легендарного ситкома &laquo;Друзья&raquo;. Кстати, именно благодаря &laquo;Скорой помощи&raquo; Клуни получил свои первые номинации на &laquo;Эмми&raquo; (дважды) и &laquo;Золотой глобус&raquo; (трижды). На фото Клуни в сериале &laquo;Скорая помощь&raquo; (1994—2000)
Вскоре после дебюта в телевизионной драме Клуни досталась и первая по-настоящему значимая работа в большом кино: это был фильм Роберта Родригеса &laquo;От заката до рассвета&raquo;, в котором он снялся вместе с Квентином Тарантино, Харви Кейтелем, Сальмой Хайек и Дэнни Трехо. Спустя год после премьеры культового хоррора, в 1996-м, на экраны вышла еще одна значимая картина с Джорджем в главной роли, закрепившая за ним статус одного из самых многообещающих новых актеров Голливуда, &mdash; &laquo;Один прекрасный день&raquo;, номинированный на &laquo;Оскар&raquo;. Партнершей Клуни по этому фильму была Мишель Пфайффер. На фото Клуни и Квентин Тарантино в фильме &laquo;От заката до рассвета&raquo; (1996) Вскоре после дебюта в телевизионной драме Клуни досталась и первая по-настоящему значимая работа в большом кино: это был фильм Роберта Родригеса &laquo;От заката до рассвета&raquo;, в котором он снялся вместе с Квентином Тарантино, Харви Кейтелем, Сальмой Хайек и Дэнни Трехо. Спустя год после премьеры культового хоррора, в 1996-м, на экраны вышла еще одна значимая картина с Джорджем в главной роли, закрепившая за ним статус одного из самых многообещающих новых актеров Голливуда, &mdash; &laquo;Один прекрасный день&raquo;, номинированный на &laquo;Оскар&raquo;. Партнершей Клуни по этому фильму была Мишель Пфайффер. На фото Клуни и Квентин Тарантино в фильме &laquo;От заката до рассвета&raquo; (1996)
На фоне бешеной популярности Клуни пригласили на роль Бэтмена. Правда, этот амбициозный проект Джоэла Шумахера, несмотря на мощнейший каст (помимо Клуни, в фильме сыграли Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун и Крис О'Доннелл), обернулся настоящим крахом &mdash; &laquo;Бэтмена&raquo; 1997 года и по сей день считают едва ли не самой отвратительной экранизацией комикса о готэмском борце со злом. На фото Клуни в фильме &laquo;Бэтмен и Робин&raquo; (1997) На фоне бешеной популярности Клуни пригласили на роль Бэтмена. Правда, этот амбициозный проект Джоэла Шумахера, несмотря на мощнейший каст (помимо Клуни, в фильме сыграли Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун и Крис О'Доннелл), обернулся настоящим крахом &mdash; &laquo;Бэтмена&raquo; 1997 года и по сей день считают едва ли не самой отвратительной экранизацией комикса о готэмском борце со злом. На фото Клуни в фильме &laquo;Бэтмен и Робин&raquo; (1997)
К счастью, провал супергероики не сильно сказался на положении Клуни в индустрии: его все так же продолжали регулярно звать на главные роли в большие проекты. И всего спустя четыре года он был впервые удостоен &laquo;Золотого глобуса&raquo;. Престижную статуэтку актеру принесла комедия &laquo;О, где же ты, брат?&raquo;, которую сняли братья Коэн. На фото Клуни в фильме &laquo;О, где же ты, брат?&raquo; (2000) К счастью, провал супергероики не сильно сказался на положении Клуни в индустрии: его все так же продолжали регулярно звать на главные роли в большие проекты. И всего спустя четыре года он был впервые удостоен &laquo;Золотого глобуса&raquo;. Престижную статуэтку актеру принесла комедия &laquo;О, где же ты, брат?&raquo;, которую сняли братья Коэн. На фото Клуни в фильме &laquo;О, где же ты, брат?&raquo; (2000)
В том же 2001 году Клуни дебютировал в двух популярных франшизах, окончательно утвердивших его в статусе голливудской суперзвезды, &mdash; &laquo;Детях шпионов&raquo; и саге об Оушене. Успех этих франшиз очень легко объясняется на цифрах. Если учитывать только те фильмы, в которых снялся Клуни (а были и без него), в сумме они собрали в мировом прокате почти $1,5 млрд. На фото Клуни и Мэтт Деймон в фильме &laquo;Одиннадцать друзей Оушена&raquo; (2001) В том же 2001 году Клуни дебютировал в двух популярных франшизах, окончательно утвердивших его в статусе голливудской суперзвезды, &mdash; &laquo;Детях шпионов&raquo; и саге об Оушене. Успех этих франшиз очень легко объясняется на цифрах. Если учитывать только те фильмы, в которых снялся Клуни (а были и без него), в сумме они собрали в мировом прокате почти $1,5 млрд. На фото Клуни и Мэтт Деймон в фильме &laquo;Одиннадцать друзей Оушена&raquo; (2001)
В 2006 году Клуни впервые стал лауреатом главной кинопремии мира. &laquo;Оскар&raquo; (и еще &laquo;Золотой глобус&raquo; в придачу) актеру принесла роль в остросюжетной драме &laquo;Сириана&raquo;. В общей сложности за свою продолжительную карьеру Клуни четырежды удостаивался &laquo;Глобуса&raquo; (помимо перечисленных, за &laquo;Потомков&raquo;, а также кинозаслуги в целом) и дважды &mdash; &laquo;Оскара&raquo; («Операция «Арго» как продюсер). На фото Клуни в фильме &laquo;Сириана&raquo; (2005) В 2006 году Клуни впервые стал лауреатом главной кинопремии мира. &laquo;Оскар&raquo; (и еще &laquo;Золотой глобус&raquo; в придачу) актеру принесла роль в остросюжетной драме &laquo;Сириана&raquo;. В общей сложности за свою продолжительную карьеру Клуни четырежды удостаивался &laquo;Глобуса&raquo; (помимо перечисленных, за &laquo;Потомков&raquo;, а также кинозаслуги в целом) и дважды &mdash; &laquo;Оскара&raquo; («Операция «Арго» как продюсер). На фото Клуни в фильме &laquo;Сириана&raquo; (2005)
В числе других популярных актерских работ Клуни, которые попросту нельзя обойти стороной, такие проекты как &laquo;Невыносимая жестокость&raquo;, &laquo;После прочтения сжечь&raquo;, &laquo;Бесподобный мистер Фокс&raquo;, &laquo;Мне бы в небо&raquo;, &laquo;Мартовские иды&raquo;, &laquo;Гравитация&raquo;, &laquo;Да здравствует Цезарь!&raquo; и &laquo;Уловка-22&raquo;. На фото Клуни и Филип Сеймур Хоффман в фильме &laquo;Мартовские иды&raquo; (2011) В числе других популярных актерских работ Клуни, которые попросту нельзя обойти стороной, такие проекты как &laquo;Невыносимая жестокость&raquo;, &laquo;После прочтения сжечь&raquo;, &laquo;Бесподобный мистер Фокс&raquo;, &laquo;Мне бы в небо&raquo;, &laquo;Мартовские иды&raquo;, &laquo;Гравитация&raquo;, &laquo;Да здравствует Цезарь!&raquo; и &laquo;Уловка-22&raquo;. На фото Клуни и Филип Сеймур Хоффман в фильме &laquo;Мартовские иды&raquo; (2011)
Помимо внушительных достижений на актерском попроще, Клуни добился успеха и как автор кино. Он спродюсировал, написал или лично снял несколько десятков фильмов, включая &laquo;Любовь вне правил&raquo;, &laquo;Рок-звезду&raquo; с Марком Уолбергом и Дженнифер Энистон, &laquo;Бессонницу&raquo; с Аль Пачино и &laquo;Август&raquo; с Мэрил Стрип и Джулией Робертс. На фото Клуни на съемках фильма &laquo;Любовь вне правил&raquo; (2008) Помимо внушительных достижений на актерском попроще, Клуни добился успеха и как автор кино. Он спродюсировал, написал или лично снял несколько десятков фильмов, включая &laquo;Любовь вне правил&raquo;, &laquo;Рок-звезду&raquo; с Марком Уолбергом и Дженнифер Энистон, &laquo;Бессонницу&raquo; с Аль Пачино и &laquo;Август&raquo; с Мэрил Стрип и Джулией Робертс. На фото Клуни на съемках фильма &laquo;Любовь вне правил&raquo; (2008)
Будучи одним из самых завидных женихов Голливуда, Клуни имел множество романов &mdash; в том числе и с коллегами по профессии (например, с Рене Зеллвегер). В браке актер состоял дважды: в 1989-1993 гг. он был женат на актрисе Талии Болсам, а с 2014-го состоит в узаконенных отношениях с адвокатом Амаль Аламуддин, которая родила ему двойняшек. Также Клуни активно занимается благотворительной деятельностью. На фото Джордж и Амаль Клуни в 2018 году Будучи одним из самых завидных женихов Голливуда, Клуни имел множество романов &mdash; в том числе и с коллегами по профессии (например, с Рене Зеллвегер). В браке актер состоял дважды: в 1989-1993 гг. он был женат на актрисе Талии Болсам, а с 2014-го состоит в узаконенных отношениях с адвокатом Амаль Аламуддин, которая родила ему двойняшек. Также Клуни активно занимается благотворительной деятельностью. На фото Джордж и Амаль Клуни в 2018 году
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Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 году в американском Кентукки. В школьные годы будущий актер страдал от генетической болезни, из-за которой у него была парализована половина лица. Впоследствии, уже став звездой, артист признавался, что то время было худшим в его жизни: одноклассники дали ему прозвище «Франкенштейн», всячески дразнили и издевались. Впрочем, по словам Клуни, это сделало его только сильнее. Посвятить себя актерству Джордж решил далеко не сразу: изначально он хотел стать юристом, а также пробовался на спортивном попроще. Однако с мечтой о карьере профессионального бейсболиста у него не сложилось, и уже в середине 80-х он дебютировал в кино. На фото Клуни в фильме «Возвращение помидоров-убийц» (1988)
Первая же большая роль Клуни принесла ему сумасшедшую популярность. Речь про хитовую ТВ-драму NBC «Скорая помощь», где он в 1994-1999 годах играл доктора Дага Росса. В уже привычном зрителю амплуа врача он также появился в одном из эпизодов легендарного ситкома «Друзья». Кстати, именно благодаря «Скорой помощи» Клуни получил свои первые номинации на «Эмми» (дважды) и «Золотой глобус» (трижды). На фото Клуни в сериале «Скорая помощь» (1994—2000)
Вскоре после дебюта в телевизионной драме Клуни досталась и первая по-настоящему значимая работа в большом кино: это был фильм Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в котором он снялся вместе с Квентином Тарантино, Харви Кейтелем, Сальмой Хайек и Дэнни Трехо. Спустя год после премьеры культового хоррора, в 1996-м, на экраны вышла еще одна значимая картина с Джорджем в главной роли, закрепившая за ним статус одного из самых многообещающих новых актеров Голливуда, — «Один прекрасный день», номинированный на «Оскар». Партнершей Клуни по этому фильму была Мишель Пфайффер. На фото Клуни и Квентин Тарантино в фильме «От заката до рассвета» (1996)
На фоне бешеной популярности Клуни пригласили на роль Бэтмена. Правда, этот амбициозный проект Джоэла Шумахера, несмотря на мощнейший каст (помимо Клуни, в фильме сыграли Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун и Крис О'Доннелл), обернулся настоящим крахом — «Бэтмена» 1997 года и по сей день считают едва ли не самой отвратительной экранизацией комикса о готэмском борце со злом. На фото Клуни в фильме «Бэтмен и Робин» (1997)
К счастью, провал супергероики не сильно сказался на положении Клуни в индустрии: его все так же продолжали регулярно звать на главные роли в большие проекты. И всего спустя четыре года он был впервые удостоен «Золотого глобуса». Престижную статуэтку актеру принесла комедия «О, где же ты, брат?», которую сняли братья Коэн. На фото Клуни в фильме «О, где же ты, брат?» (2000)
В том же 2001 году Клуни дебютировал в двух популярных франшизах, окончательно утвердивших его в статусе голливудской суперзвезды, — «Детях шпионов» и саге об Оушене. Успех этих франшиз очень легко объясняется на цифрах. Если учитывать только те фильмы, в которых снялся Клуни (а были и без него), в сумме они собрали в мировом прокате почти $1,5 млрд. На фото Клуни и Мэтт Деймон в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» (2001)
В 2006 году Клуни впервые стал лауреатом главной кинопремии мира. «Оскар» (и еще «Золотой глобус» в придачу) актеру принесла роль в остросюжетной драме «Сириана». В общей сложности за свою продолжительную карьеру Клуни четырежды удостаивался «Глобуса» (помимо перечисленных, за «Потомков», а также кинозаслуги в целом) и дважды — «Оскара» («Операция «Арго» как продюсер). На фото Клуни в фильме «Сириана» (2005)
В числе других популярных актерских работ Клуни, которые попросту нельзя обойти стороной, такие проекты как «Невыносимая жестокость», «После прочтения сжечь», «Бесподобный мистер Фокс», «Мне бы в небо», «Мартовские иды», «Гравитация», «Да здравствует Цезарь!» и «Уловка-22». На фото Клуни и Филип Сеймур Хоффман в фильме «Мартовские иды» (2011)
Помимо внушительных достижений на актерском попроще, Клуни добился успеха и как автор кино. Он спродюсировал, написал или лично снял несколько десятков фильмов, включая «Любовь вне правил», «Рок-звезду» с Марком Уолбергом и Дженнифер Энистон, «Бессонницу» с Аль Пачино и «Август» с Мэрил Стрип и Джулией Робертс. На фото Клуни на съемках фильма «Любовь вне правил» (2008)
Будучи одним из самых завидных женихов Голливуда, Клуни имел множество романов — в том числе и с коллегами по профессии (например, с Рене Зеллвегер). В браке актер состоял дважды: в 1989-1993 гг. он был женат на актрисе Талии Болсам, а с 2014-го состоит в узаконенных отношениях с адвокатом Амаль Аламуддин, которая родила ему двойняшек. Также Клуни активно занимается благотворительной деятельностью. На фото Джордж и Амаль Клуни в 2018 году
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