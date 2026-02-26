Размер шрифта
В РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей

В РФС заявили, что отстраненных из-за расследования МВД судей могут восстановить
РФС

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что исключенные из списка на текущий сезон арбитры могут быть восстановлены в особом порядке при доказательстве их невиновности, передает РИА Новости.

«В случае, если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — заявил Каманцев.

По данным «Mash на спорте», следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела в отношении арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Фигурантом дела также стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

Расследование ведется в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководства московского «Торпедо». 19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Ранее судья Егор Егоров признался, что получил ₽1,5 млн от директора «Торпедо».

 
