Вэнс рассказал, как надо смотреть выступления демократов в конгрессе

Американцам рекомендуется пить пиво перед просмотром выступления представителей Демократической партии в конгрессе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе речи на предприятии по производству высокоточных деталей в городе Пловере, штат Висконсин, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Посмотрите выступление любого из демократов в конгрессе. Посмотрите, если сможете это выдержать. Может быть, сначала выпейте пару [банок] хорошего висконсинского пива и подготовьтесь», — сказал вице-глава государства.

При этом Вэнс не уточнил, смотрит ли он сам выступления демократов.

В июне прошлого года Вэнс заявил, что Демократическая партия стала «самой жалкой оппозицией в истории Америки». Так он отреагировал на акцию демократов у здания конгресса, в ходе которой участники раздавали бесплатную еду и использовали баннер с изображением президента США Дональда Трампа в костюме курицы. Надпись «Trump Always Chickens Out» («Трамп всегда трусит») высмеивала позицию президента по ряду вопросов.

Ранее Трамп предостерег американцев от выбора демократа на пост президента США.