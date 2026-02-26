Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, выпавший из окна в Петербурге

В Петербурге спасенного прохожими мальчика перевели из реанимации в палату

Ребенок, который выжил после падения с 10-го этажа в Санкт-Петербурге благодаря прохожим, сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным источника в экстренных службах, состояние полуторагодовалого мальчика на данный момент оценивается как стабильное. Он уже переведен из реанимации в общее отделение.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Ребенок находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал.

Мальчика заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки.

По данным Telegram-канала 112, в момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

Ранее в Дагестане 11-летний мальчик выпал с девятого этажа и остался жив.