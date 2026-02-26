Размер шрифта
Стало известно, как вышли на след подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Mash: пропавшую в Смоленске девочку нашли по машине и SIM-карте подозреваемого
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Личность подозреваемого в похищении девочки в Смоленске удалось установить благодаря нескольким предметам. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, автомобиль мужчины попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники МВД выяснили, что неизвестный увез ребенка и выяснили, куда они направлялись.

Припаркованный автомобиль обнаружили на стоянке, внутри были образцы ДНК девочки. Помимо этого, в транспортном средстве нашли SIM-карту, которой пользовался подозреваемый.

«Благодаря этому вышли на квартиру, в которой находилась пропавшая», – сообщается в публикации.

Девочка нашлась спустя несколько дней поисков. 24 февраля она пошла гулять с собакой, но не вернулась. Правоохранители возбудили уголовное дело, а искать ее отправились более 300 человек.

Во время поисков, по данным СМИ, нашли машину, внутри оказалось покрывало с волосами, напоминающими волосы девочки.

Ранее подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от дачи показаний.

 
