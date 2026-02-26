Размер шрифта
В Омане обозначили сроки и место переговоров США и Ирана на техническом уровне

МИД Омана: новые переговоры США и Ирана пройдут на следующей неделе
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Переговоры между США и Ираном на техническом уровне пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X.

«Мы возобновим [переговоры] вскоре после консультаций в соответствующих столицах. <...> Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене», — написал глава ведомства.

Аль-Бусаиди выразил благодарность всем участникам процесса за проявленные усилия.

26 февраля в швейцарском городе стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Однако встреча была приостановлена для проведения консультаций делегациями с властями своих стран.

По словам журналиста портала Axios Барака Равида, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер оказались разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном.

Вечером того же дня переговоры возобновились. Политики встретились в резиденции министра иностранных дел Омана в Женеве.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.

 
