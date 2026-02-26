Размер шрифта
Украина столкнулась с дефицитом гречки

На Украине заявили, что в стране наблюдается дефицит гречневой крупы
Shutterstock/FOTODOM

На Украине наблюдается дефицит гречневой крупы. Причиной стал очень низкий урожай, заявил в беседе с агентством УНИАН исполнительный директор местной ассоциации исследователей гречихи Сергей Громовой.

По его словам, спрос на гречку в стране не растет.

«Худший урожай был в 2019 году. Прошлогодний близок к нему по объемам. Они где-то почти одинаковые. Так что это худший показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год», — сказал эксперт.

Он отметил, что РФ является единственной страной, которая могла бы помочь ликвидировать этот дефицит. Вместе с тем Громовой подчеркнул, что экспортом этой крупы занимались только Россия, КНР, Украина. Остальные страны были импортерами, обратил внимание он.

«Теперь экспортер в мире остался единственный — Россия. У Украины практически нет собственных мощностей для экспорта. В Китае импорт превышает экспорт. Фактически купить гречку нам негде. Да и китайская гречка по качеству другая», — продолжил эксперт.

Он добавил, что украинцы не будут приобретать ее, поскольку она горчит.

Ранее сообщалось, что на Украине выращивали зерно на загрязненных землях Чернобыля и продавали хлебокомбинатам.

 
