Аэропорт российского города принял летевшие в Москву самолеты

Аэропорт Нижнего Новгорода принял десять самолетов, летевших в Москву

В аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде сели 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

«На текущий момент принято 10 рейсов, 9 из которых уже отправились в аэропорты назначения», — сказано в сообщении.

Аэропорт Чкалов выполняет функции главного запасного аэропорта столичного авиаузла. В пресс-службе отметили, что персонал воздушной гавани перешел на усиленный режим работы на случай поступления новых обращений командиров самолетов, направляющихся в аэропорты Москвы, добавлены дополнительные смены сотрудников внутренних, топливно-заправочных служб и техники. Меры были предприняты для обеспечения комфорта пассажиров, а также поддержания выполнения рейсов по регулярному расписанию аэропорта Чкалов.

26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Это было сделано на фоне объявленной угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете в условиях плана «Ковер».