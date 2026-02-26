Размер шрифта
Звезда сериалов умер во время экстремального секса

Актер Майкл Бэррон погиб из-за эротических игр с удушением
Звезда британских сериалов «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс» Майкл Бэррон умер во время экстремального секса. Об этом сообщило издание Metro.

Суд пришел к выводу, что в январе 2025 года он отправился в квартиру в Северном Манчестере после знакомства в интернете. После этого труп Бэррона нашли со сломанными костями и хрящами в шее.

Выяснилось, что травмы 38-летний актер получил в результате удушения — его душили с большой силой, привязав к кровати лицом вниз и сев сверху. Из-за нехватки кислорода в мозгу у Бэррона случилась остановка сердца, и он умер.

Убийство было признано непредумышленным.

«Трагическая потеря Майкла привела нашу семью в отчаяние и оставила после себя пустоту, которую невозможно заполнить. Майкл обладал яркой индивидуальностью и заразительной энергией. Он был добрым, искренним, уникальным, харизматичным и невероятно полным жизни, любви и амбиций. Он был замечательным сыном, братом и дядей. Прежде всего, он был отличным другом», — рассказали близкие артиста в сообщении о его смерти.

Ранее актер фильмов Тарантино и Скорсезе совершил суицид.

 
