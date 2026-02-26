Брат выстрелил в сестру из арбалета из-за споров о температуре в доме

Американец выстрелил из арбалета в голову своей сестре. Об этом сообщает издание WCAX.
Полиция арестовала 21-летнего Сами Седхома за покушение на его родную сестру Стефани с помощью арбалета. Инцидент произошел в пятницу, 13 февраля, около 21:23 у гаража их дома на Лонг-Айленде.
Когда 28-летняя Стефани вернулась из спортзала и закрывала ворота, он выстрелил из арбалета, сидя в машине через дорогу. В результате стрела задела правую сторону лица и рассекла ухо.
Девушка истекала кровью, но сумела вызвать скорую, ее госпитализировали в стабильном состоянии. В ходе обыска в комнате Седхома нашли арбалет, самурайский меч и MacBook, на котором он следил за автомобилем Стефани.
Оказалось, что подозреваемый с Рождества планировал преступление из-за постоянных конфликтов с сестрой насчет температуры в доме.
«Ей нравилось, чтобы было прохладнее, а ему — теплее», — объяснила жертва покушения.
Седхом предстал перед судом первой инстанции, а в отношении его сестры был выдан охранный ордер.
