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Клеопатра в Голливуде: такие разные роли Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне в семье американских актеров. В 1942 году она дебютировала на экране в фильме «Каждую минуту рождается человек». Критики отмечали, что ее внешность отличалась от детских образов Джуди Гарланд и Ширли Темпл, которые к тому моменту уже были звездами. Первым кассовым хитом с ее участием стал фильм «Национальный бархат» 1944 года. Студия MGM подписала с ней контракт на семь лет и, по словам Тейлор, получила полный контроль над ее действиями. Свою первую «взрослую» роль она сыграла в британском шпионском триллере «Заговорщик» 1950 года. Однако только после мелодрамы «Место под солнцем» она добилась серьезного признания. Тейлор признавалась, что в этом фильме ее впервые попросили сыграть роль, а не быть собой. Первую номинацию на «Оскар» принес Тейлор фильм о гражданской войне в США «Округ Рейнтри» 1957 года.

Следом за ней вышла экранизация пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», где она сыграла вместе с Полом Ньюманом. Фильм имел огромный успех в прокате и у критиков, а Тейлор стала одной из самых востребованных голливудских актрис. Роль «девушки по вызову» в фильме «Баттерфилд 8» 1960 года принес ей первый «Оскар». В 1963 году вышла историческая драма «Клеопатра» (1963) с Тейлор в главной роли — фильм до сих остается одним из самых дорогих в истории, а сама актриса получила за съемки миллион долларов. В 1966 году вышла экранизация пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?», а Тейлор завоевала второй «Оскар». Ее актерская игра в фильме «Хаммерсмит вышел на волю» была отмечена наградой Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь».

В последующие годы популярность артистки начала меркнуть. С середины 1980-х годов Тейлор стала появляться по большей части в телевизионных проектах. В 1990-х годах она посвятила себя просвещению в сфере ВИЧ-активизма. Ее последней работой в большом кино стала роль в не очень удачной комедии «Флинстоуны», а последний раз как актриса она появилась на экране в телефильме «Старые клячи по-американски». Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года в результате сердечной недостаточности.

Более двух десятков ролей актрисы, которой не стало ровно 10 лет назад, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Родди Макдауэлл, колли по кличке Пэл и Элизабет Тейлор в фильме «Лесси возвращается домой» (1943) Родди Макдауэлл, колли по кличке Пэл и Элизабет Тейлор в фильме «Лесси возвращается домой» (1943)
Элизабет Тейлор в фильме «Национальный бархат» (1944) Элизабет Тейлор в фильме «Национальный бархат» (1944)
Элизабет Тейлор в фильме «Синтия» (1947) Элизабет Тейлор в фильме «Синтия» (1947)
Элизабет Тейлор и Питер Лоуфорд в фильме «Джулия плохо себя ведет» (1948) Элизабет Тейлор и Питер Лоуфорд в фильме «Джулия плохо себя ведет» (1948)
Элизабет Тейлор в фильме «Айвенго» (1952) Элизабет Тейлор в фильме «Айвенго» (1952)
Элизабет Тейлор в фильме «Последний раз, когда я видел Париж» (1954) Элизабет Тейлор в фильме «Последний раз, когда я видел Париж» (1954)
Элизабет Тейлор и Джеймс Дин в фильме «Гигант» (1956) Элизабет Тейлор и Джеймс Дин в фильме «Гигант» (1956)
Элизабет Тейлор в фильме «Округ Рейнтри» (1957) Элизабет Тейлор в фильме «Округ Рейнтри» (1957)
Элизабет Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше» (1958) Элизабет Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше» (1958)
Элизабет Тейлор в фильме «Внезапно, прошлым летом» (1959) Элизабет Тейлор в фильме «Внезапно, прошлым летом» (1959)
Элизабет Тейлор в фильме «Баттерфилд, 8» (1960) Элизабет Тейлор в фильме «Баттерфилд, 8» (1960)
Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» (1963) Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» (1963)
Элизабет Тейлор в фильме «Кулик» (1965) Элизабет Тейлор в фильме «Кулик» (1965)
Элизабет Тейлор в фильме &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; (1966) Элизабет Тейлор в фильме &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; (1966)
Элизабет Тейлор в фильме «Укрощение строптивой» (1967) Элизабет Тейлор в фильме «Укрощение строптивой» (1967)
Элизабет Тейлор в фильме «Бум!» (1968) Элизабет Тейлор в фильме «Бум!» (1968)
Элизабет Тейлор в фильме «Тайная церемония» (1968) Элизабет Тейлор в фильме «Тайная церемония» (1968)
Элизабет Тейлор и Уоррен Битти в фильме «Единственная забава в городке» (1970) Элизабет Тейлор и Уоррен Битти в фильме «Единственная забава в городке» (1970)
Элизабет Тейлор в фильме «День покаяния» (1973) Элизабет Тейлор в фильме «День покаяния» (1973)
Элизабет Тейлор в фильме «Синяя птица» (1976) Элизабет Тейлор в фильме «Синяя птица» (1976)
Элизабет Тейлор в фильме «Зеркало треснуло» (1980) Элизабет Тейлор в фильме «Зеркало треснуло» (1980)
Элизабет Тейлор в фильме «Флинтстоуны» (1994) Элизабет Тейлор в фильме «Флинтстоуны» (1994)
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Родди Макдауэлл, колли по кличке Пэл и Элизабет Тейлор в фильме «Лесси возвращается домой» (1943)
Элизабет Тейлор в фильме «Национальный бархат» (1944)
Элизабет Тейлор в фильме «Синтия» (1947)
Элизабет Тейлор и Питер Лоуфорд в фильме «Джулия плохо себя ведет» (1948)
Элизабет Тейлор в фильме «Айвенго» (1952)
Элизабет Тейлор в фильме «Последний раз, когда я видел Париж» (1954)
Элизабет Тейлор и Джеймс Дин в фильме «Гигант» (1956)
Элизабет Тейлор в фильме «Округ Рейнтри» (1957)
Элизабет Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше» (1958)
Элизабет Тейлор в фильме «Внезапно, прошлым летом» (1959)
Элизабет Тейлор в фильме «Баттерфилд, 8» (1960)
Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» (1963)
Элизабет Тейлор в фильме «Кулик» (1965)
Элизабет Тейлор в фильме «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966)
Элизабет Тейлор в фильме «Укрощение строптивой» (1967)
Элизабет Тейлор в фильме «Бум!» (1968)
Элизабет Тейлор в фильме «Тайная церемония» (1968)
Элизабет Тейлор и Уоррен Битти в фильме «Единственная забава в городке» (1970)
Элизабет Тейлор в фильме «День покаяния» (1973)
Элизабет Тейлор в фильме «Синяя птица» (1976)
Элизабет Тейлор в фильме «Зеркало треснуло» (1980)
Элизабет Тейлор в фильме «Флинтстоуны» (1994)
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