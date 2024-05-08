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Инфраструктурные расходы регионов РФ резко упали в начале года

Российские регионы сократили траты на инфраструктуру на 22% с начала года

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Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Инфраструктурные расходы регионов России в первом квартале 2024 года сократились на 22,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Sherpa Group.

Согласно данным аналитиков, общий объем таких трат из региональных бюджетов составил 253,3 млрд руб.

Аналитики связывают нынешнее падение расходов с завершением многих инфраструктурных проектов к 2024 году и «большей, чем год назад, неопределенностью планов государства по дальнейшему развитию отрасли». Кроме того, понижающее влияние могло оказать опережающее финансирование в прошлые годы за счет использования средств, предназначенных на будущие периоды, пишет издание.

«Мы полагаем, что после формирования новых планов, то есть во втором-третьем кварталах, регионы начнут вкладывать в инфраструктуру активнее и компенсируют падение», — отмечается в обзоре.

Предусмотренные отраслевые расходы на 2024 год почти на 13% превышают прошлогодние планы.

Аналитики «INFOLine-Аналитики» считают, что текущее замедление вложений в инфраструктуру не станет долгосрочным трендом. Во второй половине года динамика ускорится за счет реализации ВСМ Москва-Петербург и других крупных проектов высокой степени готовности.

При этом объем строительных работ в регионах вырос в январе-марте лишь на 3,5% в сопоставимых ценах против 10% годом ранее. Причиной замедления называются завершение стройки крупных объектов, «инвестпауза» из-за высокой ключевой ставки, а также ожидание новых планов и целей от Федерации.

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