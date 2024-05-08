Россиянам рассказали, когда надо промывать систему охлаждения

При замене антифриза двигателя важно промывать весь контур охлаждения мотора, так как в нем накапливаются различные отложения, которые могут вывести его из строя. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Старый и отработанный антифриз накапливает различные отложения, такие как накипь и ржавчина, которые могут закупорить систему и вывести ее из строя. Кроме того, старый антифриз может стать слишком вязким, что приведет к ухудшению работы водяного насоса и впоследствии даже к его поломке», — предупредил эксперт.

По словам Стрельбицкого, чтобы не возникало нештатных поломок, промывать систему охлаждения автомобиля следует через 50-100 тыс. километров или каждые 2-3 года.

Если же машина эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при экстремальных температурах, либо водитель совершает частые поездки на короткие расстояния, автомобиль буксирует прицепы, промывать систему охлаждения и менять антифриз следует чаще, подчеркнул специалист.

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