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Мизулина отреагировала на новость о концерте Канье Уэста: «У нас своих «голых вечеринок» хватает»

Екатерина Мизулина выступила против приезда Уэста с его раздетой женой в Москву

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РИА Новости/Getty Images

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале выступила против приезда Канье Уэста с концертом в Москву.

«Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих «голых вечеринок» хватает», — написала Мизулина.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках» сообщил, что рэпер Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Журналисты писали, что контракт с артистом уже подписан. По их информации, исполнитель должен был отыграть шоу в свой день рождения 8 июня. Рэпер хотел прилететь в Россию со своей женой, моделью Бьянкой Цензори.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Известиями» опроверг информацию о визите Канье Уэста в ближайшее время. Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что возможность выступления Канье Уэста в России действительно обсуждается. По его словам, организация такого масштабного события занимает огромное количество времени, поэтому тот факт, что на данный момент контракт с «Лужниками» не заключен, опровергает вероятность концерта 8 июня.

Ранее Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

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