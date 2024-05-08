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Россия осудила запрет Берлином атрибутики Дня Победы

МИД: РФ осуждает решение Берлина о запрете символов ВОВ и призывает отменить его

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Захари Шойрер/РИА Новости

Российская Федерация осуждает решение Германии о запрете 8—9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, и призывает Берлин отменить его. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное», — заявила Захарова.

Она также призвала Запад прекратить переписывание истории, поскольку «ее не перепишешь».

До этого стало известно, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы вблизи Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того, запрещается носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ограничения не затронут сотрудников дипмиссии, официальных представителей государств и ветеранов.

Ранее посольство России осудило запрет на флаг РФ в День Победы в Берлине.

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