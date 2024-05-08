Власти Белгорода сообщили об отмене опасности атаки БПЛА

В Белгороде отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

«Внимание! Отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении городской администрации.

До этого Telegram-канале РСЧС Белгорода сообщал, что ВСУ ведут обстрел Шебекинского городского округа в Белгородской области.

8 мая Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Малиновка Белгородского района, в результате чего был поврежден грузовик.

4 мая в Белгороде произошел взрыв. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о пяти пострадавших. У них диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь.

Помимо этого, различный урон нанесен 30 жилым домам и десяти автомобилям.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.