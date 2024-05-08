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Николаю Носкову назначили терапию из-за болей в конечностях

Mash: певец Николай Носков находится в состоянии средней степени тяжести

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Врачи оценили состояние певца Николая Носкова как средней степени тяжести. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 68-летний артист по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей. Он жалуется на боли в правой руке и ноге, в связи с этим медики назначили ему более серьезную терапию. В данный момент врачи в первую очередь борются с последствиями инсульта, однако помимо этого Носкова мучает кашель и слабость. Канал сообщает, что врачи назначили певцу углубленное лечение с применением более сильных препаратов, а также посоветовали ему разрабатывать проблемные конечности перед зеркалом.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

Ранее Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

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