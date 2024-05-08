Суд вынес приговор чемпиону по джиу-джитсу, проломившему череп подростку в Москве

В Москве Солнцевский районный суд признал виновным чемпиона по джиу-джитсу и мастера кулачных боев в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Инцидент с участием осужденного произошел 30 января в районе «Солнцево». Мужчина со спины напал на 17-летнего юношу и проломил ему череп. Поводом для конфликта стало недовольство мужчины поведением подростка: тот якобы пинал машины и не среагировал на замечание в свой адрес. Тогда взрослый решил уладить вопрос силой.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Приморье нашли мужчину, который сломал нос и пальцы случайному подростку.