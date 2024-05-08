«Чудом выжили»: россиянку покалечило упавшее на ее машину дерево

В Воронеже из-за сильного ветра на машину упало дерево, когда в ней находились водитель и пассажиры. Фото случившегося опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел 7 мая на Московском проспекте.

«У людей из «Грин Парка» на машину, в которой они ехали, упало дерево. <...> Чудом остались живы!» — рассказал очевидец случившегося.

По его словам девушка, которая была в салоне, получила перелом носа. Также ей зашивали язык.

До этого упавшее дерево придавило двух жителей Липецка. Женщина получила травму позвоночника. О состоянии мужчины, который в момент произошедшего находился рядом и тоже пострадал, информация отсутствует. Мэр города Евгения Уваркина отметила, что на дерево был составлен акт сноса и управляющая компания должна была спилить его, но так и не сделала это.

Ранее россиянам напомнили, что за падение дерева на автомобиль можно возместить ущерб.