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В Кремле ответили на вопрос об использовании в СВО ракет, произведенных в КНДР

Песков не стал комментировать, использует ли Россия ракеты из КНДР на Украине

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, используют ли Вооруженные силы (ВС) РФ ракеты, произведенные в КНДР. Об этом пишет ТАСС.

Журналист спросил у пресс-секретаря президента РФ, используют ли российские военные северокорейские ракеты в спецоперации на Украине, и попросил прокомментировал заявления из Киева об исследовании обломков такой ракеты, которую якобы выпустили ВС РФ.

«Я это не могу комментировать, потому что это касается военного аспекта», — сказал Песков.

6 мая Песков также попросил направить вопрос о том, что российская армия якобы используют ракеты из Северной Кореи, непосредственного к военным.

В конце апреля в Организации Объединенных Наций сообщили, что документ, где утверждается, что найденные в Харькове обломки принадлежат баллистической ракете КНДР «Хвасон-11», нельзя считать экспертным докладом.

До этого агентство Reuters сообщило, что эксперты ООН ранее якобы представили доклад, в котором сказано, что обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, принадлежали северокорейской ракете «Хвасон-11».

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.

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Операция на Украине
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