Захарова прокомментировала отзыв посла Германии в РФ в Берлин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы. Ее слова приводит ТАСС.

«Отзыв из Москвы посла ФРГ — не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей», — сказала Захарова, возложив ответственность за такое развитие событий на Берлин.

3 мая представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» СДПГ в 2023 году.

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке. В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

Ранее посол ФРГ в России Ламбсдорф прибыл в Берлин.