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В Бразилии аэропорт ушел под воду вместе с самолетами

CNN Brazil: аэропорт в Порту-Алегри затопило после сильных дождей

Аэропорт Салгаду Филью в бразильском городе Порту-Алегри затопило после сильных дождей. Об этом сообщает CNN Brazil.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что самолеты и здания аэропорта стоят в воде. По информации CNN, авиагавань приостановила посадки и взлеты до 30 мая. Пассажирам, планировавшим вылеты и прилеты в эти даты, посоветовали связаться с авиакомпаниями и решать вопрос лично.

19 апреля стало известно, что аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков — около 150 мм. Обычно в этом городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано.

Ранее в Турции самолет совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси.

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