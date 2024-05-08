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Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Путин поздравил лидеров стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии с Днем Победы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также Грузии и Молдавии с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин подчеркнул важность недопущения попыток исказить историю.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки», — поделился российский президент.

Путин подчеркнул, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами.

До этого россиян предупредили о решивших нажиться на Дне Победы мошенниках. Об этом рассказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «Солар» Александр Вураско.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве во время парада 9 Мая.

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