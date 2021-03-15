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Тейлор Свифт, Билли Айлиш и другие: кто получил статуэтки «Грэмми-2021»

В США состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Мероприятие прошло в гибридном формате без зрителей на пяти сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе. В номинации «Песня года» победила композиция «I Can't Breathe» («Я не могу дышать») певицы H.E.R. с отсылкой к убийству белым полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Статуэтку категории «Альбом года» получила Тейлор Свифт за ее восьмой диск «Folklore». Певица Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая запись года» с песней «Everything I Wanted». За саундтрек к последнему фильму про суперагента Джеймса Бонда «No time to die» («Не время умирать») 19-летняя артистка получила статуэтку номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа».

Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion победила в номинации «Лучший новый исполнитель». Статуэтку категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» получили Леди Гага и Ариана Гранде за песню «Rain on me». За «Лучший вокальный поп-альбом» награду взяла певица Дуа Липа с пластинкой «Future Nostalgia».

Певица Бейонсе стала победительницей в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню «Brown Skin Girl» и «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию «Black Parade». Кроме того, она победила в номинации «Лучшая рэп-песня», исполнив трек «Savage» с Megan Thee Stallion. Таким образом артистка собрала 28 статуэток и побила рекорд по числу побед за всю историю «Грэмми» среди женщин. Ранее этот рекорд принадлежал кантри-певице Элисон Краусс с 27 наградами.

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем «Грэмми» в номинации ремикс года. Двадцатилетний молодой человек добился триумфа благодаря ремиксу на композицию Roses американского рэпера SAINt JHN.

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Певица Doja Cat на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Певица Doja Cat на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Bad Bunny на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Bad Bunny на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Дуа Липа на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Дуа Липа на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Участник The Beatles Ринго Старр на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Участник The Beatles Ринго Старр на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Дженей Айко на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Дженей Айко на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Kaytranada на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Kaytranada на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Бейонсе и Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Бейонсе и Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Билли Айлиш на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Билли Айлиш на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Бейонсе на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года Бейонсе на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
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Певица Doja Cat на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Bad Bunny на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Дуа Липа на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Участник The Beatles Ринго Старр на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Дженей Айко на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Kaytranada на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Бейонсе и Меган Пити (Megan Thee Stallion) на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Билли Айлиш на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
Бейонсе на 63-й церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 15 марта 2021 года
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