Группа BTS сняла клип в штаб-квартире ООН

Южнокорейская K-pop группа BTS сняла музыкальный клип в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН), пишет The New York Times.

Клип на песню Permission to Dance («Разрешение танцевать») снят в пустом зале Генеральной ассамблеи ООН.

По словам солиста группы Ким Нам Чжуна, нынешнюю молодежь называют «потерянным поколением COVID», однако все дело в том, что путь, по которому они идут, «не виден взрослыми глазами».

Музыканты выступили в роли посланников нового поколения накануне 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил музыкантов BTS специальными представителями по делам будущих поколений и культуры. Солисты BTS акцентировали внимание на влиянии пандемии коронавируса на будущее молодежи и изменениях климата.

Ранее, в 2018 году BTS уже посещала ООН для продвижения ЮНИСЕФ кампании по профессиональному обучению молодежи Generation Unlimited.

Ранее в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что главной темой повестки станет ситуация в Афганистане, а также будут обсуждаться вопросы социального равенства, пандемии коронавируса и вакцинации, проблема работорговли, изменения климата и другие. Мероприятие продлится до 30 сентября.