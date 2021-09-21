«Ее используют»: близкие уличили нового мужа Азизы в игромании

Близкие нового мужа певицы Азизы Алессандро Лортэ в «Андрей Малахов. Прямой эфир» уличили мужчину в игромании.

Они подтвердили, что настоящее имя мужчины, которого артистка представляла как итальянского бизнесмена — Александр Соколов. «Своих денег у него нет и не было. Устраивался официантом в сезон, и то его увольняли, такой вот он работник. Еще Саша игрок, потерял очень много денег. Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард», — цитирует kp.ru знакомую матери Александра.

Другая подруга семьи Соколова уточнила, что мать мужчины взяла для покрытия долгов кредит в банке. «Сынок все проигрывал. Один раз даже телевизор унес и сказал, что их ограбили. Потом банк забрал у них квартиру за долги, повесили на Люду сто тысяч евро», — сказала она. «Ее развели как лохушку. Она попала в ловушку, ее используют», — заключил гость студии, артист Никита Джигурда.

Азиза уже предупреждала, что ее супруг намерен судиться с участниками скандальных шоу.

Известно, что после свадьбы с молодым мужем у Азизы обнаружился миллионный долг.