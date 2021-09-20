Барабанщика Foo Fighters увидели берущим с фанатов деньги за автографы

Барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хоукинс берет с поклонников деньги за автографы, сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев.

Его увидели на улицах Нью-Йорка раздающим автографы тем поклонникам, кто предложит больше всего денег. Один из молодых людей назвал сумму в $40, и Хоукинс подписал ему фотографию.

Журналистам музыкант объяснил, что он не любит пользоваться банкоматами. При этом он соглашается на практически любые предложения о цене и никого не заставляет платить, устраивая такие «аукционы» для удовольствия фанатов.

Ранее сообщалось о фанате, который потратил 20 лет жизни и 10 млн рублей на вещи с изображением Бритни Спирс.