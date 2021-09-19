Умер актер из фильма «Служебный роман» Игорь Бучко

Умер российский актер Игорь Бучко, сообщает 5-tv.ru.

По данным телеканала, артист скончался в своей московской квартире. О его смерти первыми узнали сотрудники правоохранительных органов, которым пожаловались соседи Бучко. Причина смерти артиста пока неизвестна.

Отмечается, что соседи не могли попасть в квартиру актера, на звонки никто не отвечал. В итоге дверь вскрыла полиция, которая и обнаружила тело Бучко. Жена артиста в это время находилась в Тверской области.

Бучко сыграл в 13 кинокартинах, в их числе «Вечный зов», «Служебный роман», «Россия молодая», «Трактир на Пятницкой», «Человек-невидимка», «У опасной черты», «Набат», «Коней на переправе не меняют».