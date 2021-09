Актера Патрика Демпси обвинили в абьюзе на съемках сериала «Анатомия страсти»

Звезду сериала «Анатомия страсти» и исполнителя роли доктора Дерека Шепарда Патрика Демпси обвинили в абьюзе и плохом поведении на съемках популярного телешоу. Информация. Об этом говорится в книге «How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy», посвященной работе над проектом. Отрывок из нее опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Как рассказал в книге исполнительный продюсер сериала Джеймс Д. Пэрриот, у актера имелись проблемы с персоналом, но это никак не было связано с сексуальными домогательствами.

«Он как бы терроризировал съемочную площадку», – заявил продюсер, которые спродюсировал первые два сезона «Анатомии страсти».

По его словам, у ряда актеров шоу из-за этого появилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Пэрриот отметил, что на момент начала съемок в шоу Демпси уже был популярным, а так как его персонаж был одним из центральных в сюжете, это дало артист определенную власть и влияние на площадке.

«Он мог остановить съемки и напугать людей», – сказал продюсер.

Ранее звезды медицинских сериалов создали видео, в котором отдали должное «настоящим героям здравоохранения», борющимся с пандемией коронавируса. Благодарность врачам выразили Зак Брафф, Дональд Фейсон, Оливия Уайлд, Патрик Демпси, Сандра О, Кейт Уолш, Джулианна Маргулис, Лиза Эдельштейн и другие актеры сериалов «Клиника», «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и «Скорая помощь».

До этого стало известно, что «Анатомия страсти» побила рекорд сериала «Скорая помощь».