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Дженнифер Лопес назвала себя «аутсайдером» в Голливуде

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Jordan Strauss/Invision/AP

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сделала неожиданное заявление насчет своей карьеры. Она снялась для небольшого видеоролика, который был размещен в ее Instagram-аккаунте JLO Beauty.

«Я думаю, что для меня, как и для многих других людей, важно ощущать, что мы сопричастны, что мы являемся частью чего-то. В нашей жизни часто бывает, что мы чувствуем себя аутсайдерами», — заявила звезда.

Артистка призналась, что это именно то чувство, которое она иногда испытывает в Голливуде.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек снялся в рекламном ролике с матерью Дженнифер Лопес.

До этого сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, с которым она встречалась в 2000-х, подыскивают общий дом. Сейчас собирающиеся съехаться влюбленные проживают в разных районах Лос-Анджелеса: Лопес в Бель-Эйр, а Аффлек в Пасифик Палисейдс.

В прошлом актер сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась. Однако 17 лет спустя они снова стали встречаться.

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