Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии

Кай Метов в беседе с РИА «Новости» рассказал о своем состоянии после ДТП, в которое он попал в Белоруссии.

«Нам была сразу оказана первая медицинская помощь. Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке», — сказал он.

По словам Метова, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и машину на приличной скорости занесло.

Ранее стало известно, что у музыканта было запланировано выступление на дне города в Гродно, но по пути в областной центр Метов попал в ДТП.

До инцидента Метов опубликовал в своем аккаунте в Instagram сторис из минского аэропорта, а около 20:00 артист поделился кадрами из ресторана недалеко от Заславского водохранилища.

Кай Метов (настоящее имя — Кайрат Метов) — российский певец и композитор, заслуженный артист России. В 1993 году вышел его дебютный альбом «Position № 2» с одноименным хитом. В 2017 году Метов представил новые альбомы: «Негромко о сокровенном» и «Лови момент».