Кая Метова госпитализировали в Белоруссии

Российский певец Кай Метов попал в больницу в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Гродно Плюс».

«Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице», — указано в сообщении.

По данным канала, у музыканта было запланировано выступление на дне города в Гродно, но по пути в областной центр Метов попал в ДТП. О подробностях произошедшего пока не сообщается. Состояние артиста так же пока неизвестно.

Ранее Метов опубликовал в своем аккаунте в Instagram сторис из минского аэропорта, а около 20:00 артист поделился кадрами из ресторана недалеко от Заславского водохранилища.

Кай Метов (настоящее имя — Кайрат Метов) — российский певец и композитор, заслуженный артист России. В 1993 году вышел его дебютный альбом «Position № 2» с одноименным хитом. В 2017 году Метов представил новые альбомы: «Негромко о сокровенном» и «Лови момент».