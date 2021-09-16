Иранскому музыканту грозит тюрьма за публикацию музыки с женским исполнением

Иранский музыкант Мехди Раджабиан планирует выпустить новый альбом Coup of the Gods, к созданию которого были привлечены женщины, в том числе исполнившие некоторые его песни. За это персу может грозить тюремный срок. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

К работе над музыкой он привлек интернациональный состав артистов, включая оркестр из Бразилии, музыкантов из Турции, России, Индии, Аргентины, а также двух певиц из США — Лиззи О'Вери и Обри Джонсон. Когда Раджабиан анонсировал выход своего альбома, его арестовали и привели в суд, где судья заявил, что такие действия «поощряют проституцию». Несмотря на это, исполнитель принципиально хочет опубликовать свой альбом в ближайшее время.

«Просто нелепо, что в наше время мы до сих пор говорим о запрете музыки. Молчание перед угнетением — это соучастие с угнетателем. Я не могу молчать. Музыка — единственное оружие истины, способное противостоять суевериям.», — заявил Раджабиан.

Музыкант уже имеет большую историю конфликтов с иранским правосудием. В 2013 году Корпус стражей исламской революции разгромил его звукозаписывающую студию, после чего Раджабиана посадили на 90 дней одиночного заключения. В 2015 году его и его брата, Хассана Раджабиана приговорили к шести годам тюремного заключения, во время которого они объявили о голодовке, продолжавшейся сорок дней. Как сообщает Мехди, голодовка сильно подорвала его здоровье, но этот опыт стал важным в его жизни и рефлексия о нем отразилась на написании музыки в новом альбоме.

Ранее сообщалось, что в захваченном террористической организацией «Талибан (организация запрещена в России)» Афганистане, запретили музыку.