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Ксения Бородина опубликовала видео падения на концерте Меладзе

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@borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина упала на концерте певца Валерия Меладзе. Видео инцидента она опубликовала в Instagram.

На кадрах, снятых со стороны, видно, как Бородина не удержалась на ногах после того, как Меладзе протянул ей микрофон, чтобы она подпела ему. Неловкий момент также попал на камеру телефона самой Бородиной, она снимала выступление музыканта на два телефона.

Сама телеведущая иронично прокомментировала потерю равновесия на концерте. Она подписала видео строчкой из песни Меладзе: «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее».

Подписчики поддержали Бородину, оценив ее грациозное падение и «отрыв» на концерте.

Ранее Бородина развелась с мужем предпринимателем Курбаном Омаровым. После этого она шумно отпраздновала это событие.

Тем, кто раскритиковал поведение телеведущей, она посоветовала заняться своей жизнью и «прекрасными мужьями» и перестать учить других.

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