Актриса Екатерина Варнава призналась, что однажды встречалась с женатым мужчиной, при этом зная про его статус, сообщает издание StarHit.

«Ни разу такого не было, чтобы я увела парня у подруги. Как-то я даже не смотрела в эту сторону. А зачем мне это нужно? Могу сказать, что одно время я была любовницей. Но это был не муж моей подруги», — поделилась Варнава.

Личность женатого мужчины, с которым актриса была в отношениях, она раскрывать отказалась.

На данный момент, Екатерина Варнава находится в продолжительных отношениях с режиссером Александром Молочниковым.

«Я очень влюблена, это не секрет. Вообще я раньше пренебрежительно относилась к свадьбам. А сейчас вся такая в любви, что думаю, может и не против выйти замуж. Еще очень хочу детей, но так устала от вопросов на эту тему. Просто чувствую, что мама из меня получилась бы неплохая», — рассказала Варнава.

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