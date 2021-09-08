Нетребко после смерти отца отправится в первые гастроли по России

Оперная певица Анна Нетребко впервые отправится в концертный тур по России, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концерта Максима Берина.

Тур будет приурочен к 50-летию артистки и начнется после гала-концерта в Кремлевском дворце, запланированного на 18 сентября. В этом концерте примут участие Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие. «Весь год будет юбилейным, и после кремлевского концерта юбилейного 18 сентября мы поедем в большой тур по России, и это будет первый тур Анны Нетребко в нашей стране за всю историю», — поделился Берин.

На концерт в Кремлевском дворце зрителей будут допускать в зал при наличии QR-кодов о вакцинации.

О смерти 86-летнего отца артистки, Юрия Нетребко стало известно 7 сентября. В этот день его похоронили в Краснодаре. Причину смерти мужчины не называют. Известно, что в прошлом году он перенес коронавирусную инфекцию.