В сети продают бокалы со свадьбы Моргенштерна за полмиллиона

Гости рэпера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной продают на платформе «Авито» бокалы с изображениями лебедей, из которых якобы пили молодожены.

За два золотистых расписных бокала в стиле нулевых девушка по имени Полина просит полмиллиона рублей.

Канал РЕН ТВ также обратил внимание на объявление другого продавца — он разместил на платформе черные кожаные туфли бренда Santoni, за которые попросил 200 тыс. руб. «Свистнул со свадьбы Моргенштерна», — коротко написал он.

Ранее в интернете появилось объявление о продаже воды со свадьбы рэпера Моргенштерна. На фотографии можно было разглядеть, что бутылка неполная.