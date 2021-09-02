Дарья Мороз отреагировала на снятие спектаклей Богомолова с репертуара МХТ

Актриса Дарья Мороз поддержала своего бывшего супруга Константина Богомолова после снятия его постановок «Идеальный муж» и «Карамазовы» с репертуара МХТ им. Чехова. Она поделилась постом режиссера в Instagram и пригласила подписчиков на последние спектакли.

«Эмоций сейчас больше, чем слов. Хорошо, что есть возможность попрощаться с любимыми спектаклями. Единственное, что хочется сказать: кто откладывал — приходите. В последний раз сыграем. «Идеальный муж» — 8 и 13 сентября. «Карамазовы» — ноябрь. Дату надеюсь озвучить чуть позже», — заявила Мороз.

Кроме того, она почтила память покойного худрука и директора МХТ им. Чехова Олега Табакова, который ввел эти постановки в репертуар театра.

«И да, хочу присоединиться к Косте, сказав спасибо Олегу Павловичу. Это было прекрасное время, когда мы делали что-то важное для театра и драйвовое для себя! Печально, что это время ушло вместе с ним», — заключила актриса.

В комментариях к публикации Мороз поддержали вдова Табакова Марина Зудина и актриса Александра Ребенок, а подписчики возмутились решением руководства театра.

«У нового руководства МХТ действительно странная политика. Дарья, зрители полностью на вашей стороне»; «Слов нет. Одно непонятно — зачем? Билеты на эти спектакли всегда раскупались»; «Снять аншлаговые спектакли — это сделать себе харакири»; «Отменяя такие спектакли, что же предложит уважаемое руководство?»; «Не отменяйте, это потеря!» — написали пользователи.

Сейчас МХТ им. Чехова возглавляет Сергей Женовач, занявший пост в 2018 году после смерти Табакова. Сам Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной.