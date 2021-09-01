Фанат Бритни Спирс создал дома ее «алтарь» с мерчем стоимостью $137 тысяч

Американец много лет собирал артефакты и мерч, связанные с певицей Бритни Спирс — за это время вещей накопилось столько, что для них пришлось выделить отдельную комнату. Об этом пишет New York Post.

Фанату Бритни 25 лет, он стал ее поклонником еще ребенком. Захари Гордон-Абрахам признался, что потратил «сотни тысяч долларов на протяжении многих лет» на свой ассортимент «Бритни»-товаров. В его коллекции — туровые записи, альбомы, рекламные постеры, автографы. Многие вещи в комнате розовые — среди них аксессуары, куклы Барби, предметы быта, посуда и многое другое.

«Очень многие думают, что странно быть настолько увлеченным поп-звездой, но для стольких ее поклонников она — больше, чем просто звезда», — заявил поклонник.

В коллекции Гордона-Абрахама есть выдающиеся предметы, включая персонально выгравированную табличку «Oops!... I Did It Again» («Ой, я сделал это снова», популярная песня со второго альбома Бритни Спирс 2000 года — «Газета.Ru») и фотографию с автографом, который он лично получил во время промо-тура Спирс по производству нижнего белья в 2014 году.

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