Лоза назвал уход из жизни барабанщика The Rolling Stones «красивым»

Музыкант Юрий Лоза высказался о смерти участника британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. По его словам, тот факт, что барабанщику удалось дожить до 80 лет, уже можно считать достижением.

«Жалко мужика, конечно, но он ушел красиво. Ему удалось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл. Сколько его коллег унесли ногами вперед? Дожить до 80 — это достижение», — заявил композитор.

Лоза, известный своими критическим высказываниями в адрес The Rolling Stones, также отметил, что не изменит свое отношение к группе в связи со смертью Уоттса.

«Это не моя любимая группа. У меня есть своя позиция, кому-то нравится, а кому-то нет. Один любит пирожок, а другой — свиной хрящик, — добавил он. — Все когда-нибудь уйдут, так устроена наша жизнь».

По мнению музыканта, The Rolling Stones добились культового статуса исключительно благодаря обстоятельствам.

«The Rolling Stones стали легендой, потому что так сложились обстоятельства. Они сказали свое слово. Это группа одного времени, они всегда существовали в одном качестве, — добавил артист. — К примеру, были The Beatles, которые менялись. Если бы в то время, когда распались The Beatles, это же случилось и с The Rolling Stones, у Уоттса просто не было бы работы. Потому что этого барабанщика можно воспринимать только в контексте группы — это только их манера, только их уровень».

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет, его не стало 24 августа. Причина смерти не называется, однако известно, что незадолго до произошедшего музыканту была проведена операция на сердце.