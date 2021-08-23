Канье Уэст раскрыл домашний адрес рэпера Дрейка на фоне конфликта

Канье Уэст опубликовал в социальных сетях домашний адрес своего коллеги — рэпера Дрейка. Это произошло после конфликта музыкантов, сообщает Hypebeast. Впоследствии Канье удалил пост с координатами дома Дрейка в Торонто, однако скрины уже успели разойтись по соцсетям.

В свете публикации поклонники Дрейка выразили опасения, что артисту грозит опасность, ведь каждый из его ненавистников теперь знает, где он живет.

Причиной новой ссоры между популярными хип-хоп-исполнителями, которые конфликтовали и ранее, стало решение Дрейка выпустить альбом «Certified Lover Boy» в одну дату с грядущим релизом Уэста «Donda». Кроме того, канадский музыкант недавно выпустил трек «Betrayal», в котором уколол противника. В ответ на это Канье опубликовал матерное сообщение с оскорблениями, адресованное некоему «Д.».