Названа позиция, которую необходимо усилить ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что армейскому клубу для полной комплектации не хватает центрального защитника. Его слова приводи издание Vprognoze.ru.

«Очень здорово укомплектован ЦСКА. [Игорь] Дивеев ушел, но он и не был незаменимым. Нужен просто еще один хороший. Такой, который мог бы не только верх снять и по мячу играть, но и предугадывать ситуации», — заявил он.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

